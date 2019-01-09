Пожилого мужчину ищут в Ижевске

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:22:51+03:00

У него проблемы с памятью

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В Ижевске ищут пожилого мужчину, у которого проблемы с памятью. Об этом сообщают в социальных сетях.

9 января около 8 утра мужчина вышел из дома на улице Ворошилова и ушел в неизвестном направлении. Он был одет в куртку и домашние тапочки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8 912 872 67 61 Владимир, 8 950 179 68 08 Галина.

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