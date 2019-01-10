В Удмуртии отец передал матери ребенка в одной простыне на морозе

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:23:36+03:00

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За 2018 год в Удмуртии на исполнении судебных приставов было семь производств о передаче ребенка родителю по решению суда. Все они были окончены в связи с фактическим исполнением.

Как рассказал руководитель Управления ФССП России по Удмуртии Игорь Наговицын, в декабре 2018 года полуторагодовалого ребёнка должны были передать матери, которая живет в Мурманской области. Однако отец не спешил исполнять решение суда. Тогда приставы вместе с представителями органов опеки и матерью приехали к нему в Балезинский район.

- На требование судебного пристава передать мальчика матери отец заявил, что вещи ребёнка не отдаст, и передал его в одной простынке. У матери, приехавшей из Мурманской области, детских вещей с собой не было. Малыша закутали в зимнюю куртку судебного пристава и вместе с мамой отвезли в районную больницу, где они наблюдались три дня, - рассказал Игорь Наговицын.

После выписки женщина с ребенком уехала домой.

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