10 Янв. 2019 2019-01-10T10:38:00+03:00

В 00:10 родился мальчик в пятом родильном доме Ижевска

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В новогоднюю ночь в удмуртских роддомах появились на свет шесть малышей. Об этом сообщила заведующая перинатальным центром 1 РКБ Елена Сахабутдинова.

Всего за восемь дней нового года родились 224 малыша – 133 мальчика и 91 девочка. Первым, в 00:10, родился мальчик в пятом родильном доме Ижевска. В Глазове родилась одна двойня – девочки.

- За тот же период 2018 года родились 255 детей, мы надеемся, что в этом году не будет снижения рождаемости, учитывая, что в республике созданы все условия для комфортных и безопасных родов: стационары укомплектованы высококвалифицированными кадрами, оснащены необходимым оборудованием, внедрены современные технологии, - отметила Елена Сахабудтинова.

Кстати, 1 января в 03:20, в роддоме №6 родилась девочка весом 3200 грамм и ростом 50 см (подробнее).

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