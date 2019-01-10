В Удмуртии бывший руководитель спортивного клуба присвоил деньги, которые выделили на транспортировку команды

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:09:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Заместитель прокурора Удмуртии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя крупного спортивного клуба Ижевска. Как сообщает пресс-служба ведомства, установлено, что в период с 2016 по 2017 года он заключил от имени государственного учреждения фиктивный договор с коммерческой организацией.

- По условиям соглашения, в частности, организация обязывалась перевозить спортивные команды. Перечисленными средствами в сумме более 300 тысяч рублей он распорядился по своему усмотрению, израсходовав их не по целевому назначению. Уголовное дело расследовано следственным отделом УФСБ России по Удмуртии, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Бывшему директору грозит до четырех лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

По решению суда маленький мальчик из Удмуртии должен был жить с матерью. Но отец не спешил исполнять требование. А потом вовсе поступил по-свински (продолжение).