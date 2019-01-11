Жителей Удмуртии осудили за незаконный оборот оружия
Вступил в силу приговор Глазовского района суда Удмуртии в отношении местных жителей за незаконный оборот оружия. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по республике, при обысках у фигурантов дела изъяли револьвер системы наган калибра 7,62 мм, переделанный карабин модели ТОЗ-17 калибра 5,6 мм, пистолет самодельного производства для стрельбы патронами 7,62 мм, ствол с внутренней нарезкой, 2 детонатора, 4 самодельных взрывных устройства, патроны.
- В ходе первичных проверочных мероприятий установлено, что оружие, боеприпасы и взрывные устройства задержанные приобрели и хранили в целях, не связанных с осуществлением экстремистской и террористической деятельности, - уточнили в пресс-службе.
С учетом того, что они полностью признали свою вину, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Им назначили наказание в виде лишения свободы от двух до четырех лет условно со штрафами от 15 тысяч рублей до 75 тысяч рублей.
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