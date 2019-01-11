Уроженка Ижевска Алина Загитова вошла в книгу про фигурное катание

11 Янв. 2019 2019-01-11T10:44:28+03:00

Ее историю рассказали в разделе «Путь к мечте»

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Про уроженку Ижевска Алину Загитову рассказали в книге «Фигурное катание. Книга об искусстве на льду» (0+). Это издание из иллюстрированной серии «Твои правила». Книжка для детей рассказывает обо всех тонкостях этого вида спорта. Про Алину Загитову идет повествование в разделе «Путь к мечте». В рассказе о том, как юная девушка стала олимпийской чемпионкой, помогают милые картинки.

Кроме того, в книге есть информация о том, как устроен мир фигурного катания, описаны интересные факты и полезные советы. Можно научиться различать шаги, прыжки, вращения, попробовать выполнить свои первые упражнения, а также заглянуть «за кулисы» и узнать, как заливается каток, кто помогает спортсменам готовиться к выступлениям, каким должен быть идеальный костюм, как судьи оценивают соревнования.

Фото: иллюстрация из книги, опубликованная в группе vk.com/alina_queen_of_ice

Издание доступно для заказа во многих интернет-магазинах. Средняя стоимость: от 600 до 800 рублей.

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