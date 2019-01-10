2019-01-10T12:53:33+03:00
Спорт

Уроженец Удмуртии Давид Белявский вошел в эксклюзивный календарь сборной России 2019

Купить календарь может любой желающий
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: @belyavskiydavid01Фото: @belyavskiydavid01
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Федерация спортивной гимнастики России представила эксклюзивный календарь 2019 года со спортсменами из сборной России. В него вошел и уроженец Удмуртии Давид Белявский, который расположен на месяце «ноябрь».

В создании календаря также участвовали двукратная чемпионка мира Мария Пасека, пятикратный чемпион Европы Никита Нагорный, чемпионка мира Дарья Спиридонова и многие другие спортсмены.

Любой желающий может приобрести календарь через официальный сайт Федерации спортивной гимнастики России. Обойдется это в 990 рублей.

Напомним, что ранее Давид Белявский приял участие в съемках мотивирующего ролика. Даже обнажился ради него.

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