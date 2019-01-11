2019-01-11T14:41:24+03:00
Общество

За месяц 2018 года в Удмуртии куриные яйца подорожали на 31%

Таким образом республика стала лидером по росту цен
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии за декабрь 2018 года куриные яйца подорожали на 31%. Республика стала лидером по посту цен по итогам декабря. Об этом сообщает Росстат.

Также специалисты Росстата отмечают, что именно на куриные яйца больше всего подорожал в других регионов. За декабрь цены выросли на 15%, а за 2018 год более чем на 25%.

Кстати, Удмуртия занимает 15-е место по производству яиц в России и четвертое среди регионов ПФО. За 10 месяцев 2018 года было произведено 882 тысячи яиц, также в регионе самообеспеченность продуктом составила 200%.

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