Плавучий остров на Ижевском пруду вновь решили убрать с акватории

СЕГОДНЯ 10:24 2019-01-12T10:24:21+03:00

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По итогам работы Минприроды Республики в 2018 году, плавучий остров в Ижевске вновь решили убрать с акватории городского пруда, об этом сообщает портал «Сусанин». По мнению экспертов, этот объект может угрожать безопасному прохождению весеннего паводка и затруднить послепаводковое обследование гидротехнических сооружений.

Напомним, что плавучий остров появился в Ижевске весной 2017 года. Позже объект при помощи водного транспорта отбуксировали район шлакоотвала, где должны были переработать в середине осени. Переработку отложили.

Во время паводка в 2018 году остров снова привлек внимание ижевчан. Однако на тот момент было признано, что объект не представляет опасности для дамбы.

Вся история острова:

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