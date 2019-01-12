Плавучий остров на Ижевском пруду вновь решили убрать с акватории
По итогам работы Минприроды Республики в 2018 году, плавучий остров в Ижевске вновь решили убрать с акватории городского пруда, об этом сообщает портал «Сусанин». По мнению экспертов, этот объект может угрожать безопасному прохождению весеннего паводка и затруднить послепаводковое обследование гидротехнических сооружений.
Напомним, что плавучий остров появился в Ижевске весной 2017 года. Позже объект при помощи водного транспорта отбуксировали район шлакоотвала, где должны были переработать в середине осени. Переработку отложили.
Во время паводка в 2018 году остров снова привлек внимание ижевчан. Однако на тот момент было признано, что объект не представляет опасности для дамбы.
Вся история острова:
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