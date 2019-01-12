В Ижевске свой подарок получили победители прошлогоднего чемпионата по хоккею на валенках

СЕГОДНЯ 17:02 2019-01-12T17:02:02+03:00

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Новая хоккейная коробка на территории школы №100 стала подарком команде по хоккею на валенках Ленинского района «Татарбазар-Торпеда», сообщает «Сусанин». В марте 2018 года команда одержала победу на чемпионате, а в конце 2018 года был заключен контракт на сумму 1 млн 68 тыс. рублей. Эти средства позволили произвести демонтаж старой конструкции и установку новой коробки размером 40Х20 метров на школьном дворе. К 9 января 2019 года работы были завершены, после чего состоялись торжественное открытие и дружеский матч между командой «Татарбазар-Торпеда» и командой Первомайского района «Социк» - победителем этого года. В этот раз победа осталась за хозяевами площадки. Скоро будет залит лед, что позволит сыграть в традиционный хоккей.

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