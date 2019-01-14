Специальные «сушилки» для очков установили на территории ижевского зоопарка
На территории ижевского зоопарка установили специальные «сушилки» для очков. Об этом сообщается на официальной странице зоопарка «ВКонтакте».
Зимой, люди которые носят очки, заходя в помещение сталкиваются с запотеванием стекол. Теперь при входе в павильон «Страна обезьян» и в административный корпус можно увидеть специальные «сушилки» для очков.
Нужно просто поднести очки под струю теплого воздуха на несколько секунд и готово. Не придется искать салфетку или выглядывать из запотевших очков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Что может быть милее? В зоопарке Ижевска снова пополнение (подробнее).
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»