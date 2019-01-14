Специальные «сушилки» для очков установили на территории ижевского зоопарка

СЕГОДНЯ 06:22 2019-01-14T06:22:51+03:00

Они находятся в павильоне «Страна обезьян» и в административном корпусе

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На территории ижевского зоопарка установили специальные «сушилки» для очков. Об этом сообщается на официальной странице зоопарка «ВКонтакте».

Зимой, люди которые носят очки, заходя в помещение сталкиваются с запотеванием стекол. Теперь при входе в павильон «Страна обезьян» и в административный корпус можно увидеть специальные «сушилки» для очков.

Нужно просто поднести очки под струю теплого воздуха на несколько секунд и готово. Не придется искать салфетку или выглядывать из запотевших очков.

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