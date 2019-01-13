СЕГОДНЯ 08:21 2019-01-13T08:21:11+03:00

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В зоопарке Ижевска пополнение у семьи мангобеев Стефана и Фани. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

В новогодние праздники, в ночь на 3 января родился крошечный мангобей. Пока сотрудники зоопарка не беспокоят маму и малыша, и поэтому пол новорожденного не установлен. Очень милые кадры удалось сделать сотрудникам, как малыш спит, обняв маму.

Кстати, это уже третье потомство у семьи мангобеев Стефана и Фани, маленькая сестра ревнует новорожденного к маме и пытается забраться на Фаню.

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