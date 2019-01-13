В зоопарке Ижевска пополнение
В зоопарке Ижевска пополнение у семьи мангобеев Стефана и Фани. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
В новогодние праздники, в ночь на 3 января родился крошечный мангобей. Пока сотрудники зоопарка не беспокоят маму и малыша, и поэтому пол новорожденного не установлен. Очень милые кадры удалось сделать сотрудникам, как малыш спит, обняв маму.
Кстати, это уже третье потомство у семьи мангобеев Стефана и Фани, маленькая сестра ревнует новорожденного к маме и пытается забраться на Фаню.
А также в зоопарке Ижевска перед Новым годом хрюшка Пенелопа принесла настоящий подарок! (подробнее).
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
В Ижевске свой подарок получили победители прошлогоднего чемпионата по хоккею на валенках (подробнее).
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»