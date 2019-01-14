2019-01-14T07:18:38+03:00
Спорт

«Ижсталь» отдали победу казанской команде «Барс»

Игра закончилась со счетом 3:4
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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13 января, в воскресенье, в Казане прошел матч «Ижсталь» - «Барс», в которой сталевары отдали победу казанской команде. Об этом сообщает пресс-служба «Ижсталь».

В течение игры ижевские ребята много удалялись и пропустили первую шайбу от соперника. Но в середине матча команда собралась и начала забивать шайба в ворота «Барс» прилетела от Валерия Горшкова. Однако противник не отступал и продолжил забивать.

В третьем периоде ижевчане забивают две шайбы, сравняв счет. Но в овертайме сталеварам не удалось выхватить победу, победная шайба прилетела от команды «Барс». Игра закончилась счетом 3:4 в пользу казанской команды.

Напомним, что мачт "Ижсталь" - "Лада" закончился победой ижевских игроков (подробнее).

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