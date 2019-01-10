«Ижсталь» одержала победу после серии неудач

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:46:27+03:00

В основное время счет был 1:1

Изменить размер текста: A A

Хоккейный матч «Ижсталь» - «Лада» (Тольятти) прошел 9 января на площадке соперника. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Сталевары отвоевали победу после серии неудачных игр в прошлом году. Матч закончился со счетом 2:1 после серии буллитов. В первые 20 минут игроки не открыли счет, а вот во второй двадцатиминутке Алексей Баженов открыл счет первой шайбой в воротах противника. «Лада» не растерялись и в третьем периоде сравняла счет. В итоге, в основное время счет был 1:1.

Овертайм не выявил победителя. А вот в серии буллитов «Ижсталь» оказалась сильнее. Матч закончился со счетом 2:1. Поздравляем нашу команду с победой.

Напомним, что «Ижсталь» расторгла контракт с двумя игроками, на смену которых прибыли новые спортсмены (подробнее).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В субботу Удмуртию ожидает потепление (подробнее).

Во время пожара в новогоднюю ночь в Сарапуле спасли 16 человек (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».