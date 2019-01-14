Житель Удмуртии обвиняется в ложном сообщении о готовящимся взрыве

СЕГОДНЯ 09:24 2019-01-14T09:24:59+03:00

Он сообщил, что взрыв состоится на Казанском вокзале в Москве

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В Удмуртии житель города Воткинск обвиняется в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- 5 января 2019 года, мужчина, находясь по месту жительства, позвонил на пульт службы «112» Удмуртии, представился чужим именем и сообщил о готовящемся взрыве на Казанском железнодорожном вокзале Москвы, - сообщает ведомство.

На выезд для проверки заведомого ложного сообщения об угрозе взрыва на территорию вокзала было потрачена сумма две тысячи рублей. Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

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