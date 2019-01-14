2019-01-14T09:36:38+03:00
Общество

21 января в Удмуртии можно будет увидеть лунное затмение

Еще одно затмение будет 16 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии 21 января можно будет увидеть лунное затмение. Ижевчане смогут увидеть частичные и полутеневые фазы лунного затмения. Явление, когда Луна полностью исчезнет с неба, в России увидят только жители самых северных районов.

Еще одно лунное затмение жители Удмуртии увидят 16 июля. Астрономы советуют отправиться за город – в европейской части России пройдет частичное лунное затмение.

Напомним, что 2019 год продолжит радовать землян космическими явлениями. В этом году ожидается 5 затмений и сближения Луны с планетами (подробнее).

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