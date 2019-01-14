2019-01-14T10:19:15+03:00
Общество

На Крещение в Удмуртии оборудуют 63 купели

Ожидается, что посетят купели более 23 тысяч человек
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Удмуртии планируют оборудовать 63 купели к празднику Крещения. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по республике.

19 января, в праздник Крещения, на всех местах проведения обряда купания будут следить за безопасностью сотрудники госинспекции по маломерным судам и спасатели. Ожидается, что купели в целом по республике посетят более 23 тысяч человек. Самые массовые места: Ижевский пруд в районе городского пляжа, Завьяловский район, музей-заповедник Лудорвай, Можга, Можгинский пруд в районе городского пляжа, Можга, Можгинский пруд в районе городского пляжа, Сарапул, р. Кама, в районе порта «Южный».

Также в других районах республики, в целом организуют 63 купели: Ижевск ул. Береговая,1Б, спасательная станция, пруд, Воткинск пруд, городской пляж, городской пруд у ДК «Юбилейный», Глазов р. Чепца (пляж), Можга городской пруд, Сарапул Южный порт, р. Кама.

В Алнашинском районе: с. Алнаши, пруд, с. Асановский совхоз-техникум, пруд, с. Варзи-Ятчи, пруд, д. Удмуртский Тоймобаш, пруд.

В Балезинском районе: МО «Сергинское» с. Сергино, р. Кама.

В Воткинском районе: МО "Большекиварское", д.Большая Кивара, Нахаловский пруд, МО "Большекиварское", с. Пихтовка, Головной пруд, МО "Большекиварское", с. Кельчино, Купель на роднике, МО "Перевозинское" с. Перевозное, в 2х км. юго-восточнее с.Перевозное, МО "Нововолковское п. Новый, в 1 км. южнее п.Новый , Озеро.

В Вавожском районе: МО «Вавожское» с. Вавож, пруд, МО «Брызгаловское» с. Брызгалово, пруд, МО «Волипельгинское», с. Волипельга, р. Кылт.

В Граховском районе: с. Грахово, р. Адамка.

В Дебесском районе: с. Дебесы, р. Чепца.

В Завьяловском районе: МО «Бабинское», с. Бабино, пруд, МО «Завьяловское», с. Завьялово, «Молдаванский пруд», МО «Гольянское», с. Гольяны, р. Кама, МО «Италмасовское», с. Италмас родник, МО «Пироговское», музей-заповедник «Лудорвай», родник, МО «Хохряковское», д. Хохряки, пруд, МО «Хохряковское», д. Хохряки, ПЖСК «Русь», пруд, МО «Ягульское», с. Ягул, пруд, МО «Ягульское», д. Русский Вожой, пруд.

В Камбарском районе: г. Камбарка, пруд.

В Каракулинском районе: с. Каракулино, р. Кама.

В Кезском районе: д. Верх Сыга,р. Чекшур, родник.

В Кизнерском районе: МО "Балдеевское", с. Балдейка, пруд.

В Киясовском районе: МО «Первомайское», святой ключ, МО «Подгорное», д. Атабаево, р. Шихостанка.

Напомним, что врач-кардиолог Удмуртии составил небольшой тест, пройдя который вы поймете можно ли вам купаться в Крещение или нет (подробнее).

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Удмуртии обвиняется в ложном сообщении о готовящимся взрыве
21 января в Удмуртии можно будет увидеть лунное затмение
Минздрав Удмуртии рассказывает о противопоказаниях купания в ледяных прорубях
Мужчина из Удмуртии, который предоставил липовый больничный лист, задержан полицейскими
Стрелок из Удмуртии Николай Килин победил на международных соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия
«Ижсталь» отдали победу казанской команде «Барс»
За две недели нового года в Ижевске выросли цены на бензин
Специальные «сушилки» для очков установили на территории ижевского зоопарка
Туристические проекты Глазова объединят
Прорыв водопровода произошел на улице Удмуртская в Ижевске
Четверо школьников из Ижевска поедут в Тунис на первенство мира по шахматам
Ежегодный зимний велопарад пройдет в Ижевске
Главная елка Сарапула претендует на звание самой красивой моноелки
Дополнительный автобус будет возить школьников из микрорайонов Люлли и Медведево в Удмуртии
Ледовый дворец хотят построить в Воткинске к 2020 году
Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын выиграл спринт на Кубке IBU в Польше
В зоопарке Ижевска пополнение
В Ижевске свой подарок получили победители прошлогоднего чемпионата по хоккею на валенках
Эпидемия гриппа в Удмуртии ожидается в конце января
За год численность населения в Удмуртии сократилась
Новый вид мошенничества зафиксирован в Удмуртии
На поезд сообщением Москва-Ижевск будут продавать «невозвратные» билеты