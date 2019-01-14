На Крещение в Удмуртии оборудуют 63 купели

СЕГОДНЯ 10:16 2019-01-14T10:19:15+03:00

Ожидается, что посетят купели более 23 тысяч человек

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В Удмуртии планируют оборудовать 63 купели к празднику Крещения. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по республике.

19 января, в праздник Крещения, на всех местах проведения обряда купания будут следить за безопасностью сотрудники госинспекции по маломерным судам и спасатели. Ожидается, что купели в целом по республике посетят более 23 тысяч человек. Самые массовые места: Ижевский пруд в районе городского пляжа, Завьяловский район, музей-заповедник Лудорвай, Можга, Можгинский пруд в районе городского пляжа, Можга, Можгинский пруд в районе городского пляжа, Сарапул, р. Кама, в районе порта «Южный».

Также в других районах республики, в целом организуют 63 купели: Ижевск ул. Береговая,1Б, спасательная станция, пруд, Воткинск пруд, городской пляж, городской пруд у ДК «Юбилейный», Глазов р. Чепца (пляж), Можга городской пруд, Сарапул Южный порт, р. Кама.

В Алнашинском районе: с. Алнаши, пруд, с. Асановский совхоз-техникум, пруд, с. Варзи-Ятчи, пруд, д. Удмуртский Тоймобаш, пруд.

В Балезинском районе: МО «Сергинское» с. Сергино, р. Кама.

В Воткинском районе: МО "Большекиварское", д.Большая Кивара, Нахаловский пруд, МО "Большекиварское", с. Пихтовка, Головной пруд, МО "Большекиварское", с. Кельчино, Купель на роднике, МО "Перевозинское" с. Перевозное, в 2х км. юго-восточнее с.Перевозное, МО "Нововолковское п. Новый, в 1 км. южнее п.Новый , Озеро.

В Вавожском районе: МО «Вавожское» с. Вавож, пруд, МО «Брызгаловское» с. Брызгалово, пруд, МО «Волипельгинское», с. Волипельга, р. Кылт.

В Граховском районе: с. Грахово, р. Адамка.

В Дебесском районе: с. Дебесы, р. Чепца.

В Завьяловском районе: МО «Бабинское», с. Бабино, пруд, МО «Завьяловское», с. Завьялово, «Молдаванский пруд», МО «Гольянское», с. Гольяны, р. Кама, МО «Италмасовское», с. Италмас родник, МО «Пироговское», музей-заповедник «Лудорвай», родник, МО «Хохряковское», д. Хохряки, пруд, МО «Хохряковское», д. Хохряки, ПЖСК «Русь», пруд, МО «Ягульское», с. Ягул, пруд, МО «Ягульское», д. Русский Вожой, пруд.

В Камбарском районе: г. Камбарка, пруд.

В Каракулинском районе: с. Каракулино, р. Кама.

В Кезском районе: д. Верх Сыга,р. Чекшур, родник.

В Кизнерском районе: МО "Балдеевское", с. Балдейка, пруд.

В Киясовском районе: МО «Первомайское», святой ключ, МО «Подгорное», д. Атабаево, р. Шихостанка.

Напомним, что врач-кардиолог Удмуртии составил небольшой тест, пройдя который вы поймете можно ли вам купаться в Крещение или нет (подробнее).