Минздрав Удмуртии рассказывает о противопоказаниях купания в ледяных прорубях

СЕГОДНЯ 08:54 2019-01-14T08:54:44+03:00

Врач-кардиолог составил небольшой тест, пройдя который вы поймете можно купаться или нет

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В преддверии праздника Крещение, Минздрав Удмуртии поднимает вопрос о безопасности купания в ледяных прорубях. Врач-кардиолог составил небольшой тест, пройдя который вы поймете можно ли вам купаться или нет.

Купание на Крещение не является обязательным ритуалом, также окунание в ледяную воду имеет массу ограничений. Противопоказаниями являются - болезненное или истощенное состояние организма, младенческий и ранний детский возраст, беременность.

Экспресс-тест, составленный заведующей отделением медицинской профилактики Республиканского клинико-диагностического центра, врачом-кардиологом Светланой Вениаминовной Шабардиной, поможет вам найти ответ на вопрос о вашем индивидуальном уровне безопасности для здоровья при крещенских купаниях.

Есть ли у вас сердечно-сосудистое заболевание? Есть ли у вас другие хронические заболевания, особенно дыхательной и мочеполовой системы? После ОРВИ, гриппа, герпеса и вакцинации прошло меньше 1 месяца? Имелись ли среди ближайших кровных родственников случаи внезапной смерти в трудоспособном возрасте? Перед купанием вы приняли алкогольные напитки? Вы курили ранее, чем за 1 час до купания?

Если вы ответила на все вопросы «да» вам категорически противопоказано купание в проруби, если «да» на 1-3 вопроса, то нужно все-таки подумать прежде чем идти окунаться. А если на все вопросы вы ответили «нет», то это низкий уровень опасности, но консультация врача обязательна.

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