2019-01-14T12:53:17+03:00
Общество

Елка в Сарапуле признана лучшей среди моногородов России

В голосовании приняло участие более 69 тысяч человек
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com/dialog319Фото: vk.com/dialog319
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Голосование на лучшую моноелку страны завершилось в понедельник, 14 января. По результатам голосования елка города Сарапула признала лучшей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Конкурс на самую пушистую, ярку и любимую горожанами елку был объявлен 26 декабря на площадке для коммуникаций моногородов России Диалог 319. В голосовании приняло участие более 69 тысяч человек (в прошлом году – 29 тысяч человек).

Финалистами оказались такие города как Кумертау, Кувшиново, Нижний Тагил, Армянск, Соль-Илецк, Донецк, Дорогобуш и Сарапул. И в конечном итоге Сарапул одержал победу, за него отдали 25 067 голосов.

На втором месте оказался Нижний Тагил, на третьем Кувшиново Тверской области.

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