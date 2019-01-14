Елка в Сарапуле признана лучшей среди моногородов России
Голосование на лучшую моноелку страны завершилось в понедельник, 14 января. По результатам голосования елка города Сарапула признала лучшей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Конкурс на самую пушистую, ярку и любимую горожанами елку был объявлен 26 декабря на площадке для коммуникаций моногородов России Диалог 319. В голосовании приняло участие более 69 тысяч человек (в прошлом году – 29 тысяч человек).
Финалистами оказались такие города как Кумертау, Кувшиново, Нижний Тагил, Армянск, Соль-Илецк, Донецк, Дорогобуш и Сарапул. И в конечном итоге Сарапул одержал победу, за него отдали 25 067 голосов.
На втором месте оказался Нижний Тагил, на третьем Кувшиново Тверской области.
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