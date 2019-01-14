В частном секторе Ижевска установят дополнительные «перехватывающие» площадки для сбора мусора
В частном секторе Ленинского, Первомайского и Индустриального района Ижевска установят дополнительные «перехватывающие» площадки для сбора мусора. Об этом сообщает пресс-служба города. Напомним, сейчас там вывозятся отходы «сигнальным» методом.
- Жители смогут в любое время выбросить в них мусор, не дожидаясь приезда спецтехники по графику. В перспективе контейнеры позволят полностью отказаться от «сигнального» метода в Ижевске, - сообщает пресс-служба.
Рассматривают, как вариант, установку дополнительных 8-кубовых контейнеров. Они уже есть, например, в микрорайоне Воложка и Люлли. В ближайшее время главы районных администраций города вместе с перевозчиками должны определить места и составить графики установки контейнеров.
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