2019-01-14T15:27:08+03:00
Общество

В частном секторе Ижевска установят дополнительные «перехватывающие» площадки для сбора мусора

Отходы там можно будет оставить, не дожидаясь приезда спецтехники
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В частном секторе Ленинского, Первомайского и Индустриального района Ижевска установят дополнительные «перехватывающие» площадки для сбора мусора. Об этом сообщает пресс-служба города. Напомним, сейчас там вывозятся отходы «сигнальным» методом.

- Жители смогут в любое время выбросить в них мусор, не дожидаясь приезда спецтехники по графику. В перспективе контейнеры позволят полностью отказаться от «сигнального» метода в Ижевске, - сообщает пресс-служба.

Рассматривают, как вариант, установку дополнительных 8-кубовых контейнеров. Они уже есть, например, в микрорайоне Воложка и Люлли. В ближайшее время главы районных администраций города вместе с перевозчиками должны определить места и составить графики установки контейнеров.

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