В Удмуртии спасли дворняжку, которая упала в канализацию

СЕГОДНЯ 15:59 2019-01-14T15:59:12+03:00

Она была на прогулке с хозяином

Изменить размер текста: A A

В выходные, в Глазове, спасатели смогли вытащить собаку, которая провалилась в канализацию. Как рассказали в поисково-спасательной службе Удмуртии, она была в этот момент на прогулке со своим хозяином.

- И угодила в щель, которая образовалась от сдвига плит. Хозяин обратился к спасателям, которые отодвинули плиту с помощью гидравлического инструмента. Специальным крюком подцепили ошейник собачки и вытащили, - рассказали в службе.

Затем, тем же инструментом, задвинули плиту, чтобы такое больше не повторялось. Животное чувствует себя хорошо, оно не пострадало.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В Удмуртии оборудуют 63 купели к Крещению (продолжение).