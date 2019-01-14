2019-01-14T15:59:12+03:00
Общество

В Удмуртии спасли дворняжку, которая упала в канализацию

Она была на прогулке с хозяином
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В выходные, в Глазове, спасатели смогли вытащить собаку, которая провалилась в канализацию. Как рассказали в поисково-спасательной службе Удмуртии, она была в этот момент на прогулке со своим хозяином.

- И угодила в щель, которая образовалась от сдвига плит. Хозяин обратился к спасателям, которые отодвинули плиту с помощью гидравлического инструмента. Специальным крюком подцепили ошейник собачки и вытащили, - рассказали в службе.

Затем, тем же инструментом, задвинули плиту, чтобы такое больше не повторялось. Животное чувствует себя хорошо, оно не пострадало.

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