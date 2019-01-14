В Удмуртии спасли дворняжку, которая упала в канализацию
В выходные, в Глазове, спасатели смогли вытащить собаку, которая провалилась в канализацию. Как рассказали в поисково-спасательной службе Удмуртии, она была в этот момент на прогулке со своим хозяином.
- И угодила в щель, которая образовалась от сдвига плит. Хозяин обратился к спасателям, которые отодвинули плиту с помощью гидравлического инструмента. Специальным крюком подцепили ошейник собачки и вытащили, - рассказали в службе.
Затем, тем же инструментом, задвинули плиту, чтобы такое больше не повторялось. Животное чувствует себя хорошо, оно не пострадало.
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