В Ижевске на пешеходном переходе сбили женщину

СЕГОДНЯ 08:56 2019-01-15T08:56:48+03:00

Ее доставили в больницу

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 14 января, на улице Ворошилова в Ижевске произошло ДТП. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль «Дэу-Нексия» сбил 45-летнюю женщину. За рулем машины был 20-летний молодой человек.

- Пешеход была госпитализирована, - уточнили в 1 отделе.

Сейчас устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает:

Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Пропавший в Казани болельщик "Ижстали" обнаружен в Екатеринбурге живым и здоровым (продолжение).