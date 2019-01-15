В Ижевске на пешеходном переходе сбили женщину
В понедельник, 14 января, на улице Ворошилова в Ижевске произошло ДТП. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль «Дэу-Нексия» сбил 45-летнюю женщину. За рулем машины был 20-летний молодой человек.
- Пешеход была госпитализирована, - уточнили в 1 отделе.
Сейчас устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
ВАЖНО!
Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает:
Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.
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