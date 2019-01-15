2019-01-15T08:56:48+03:00
Происшествия

В Ижевске на пешеходном переходе сбили женщину

Ее доставили в больницу
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УРФото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
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В понедельник, 14 января, на улице Ворошилова в Ижевске произошло ДТП. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль «Дэу-Нексия» сбил 45-летнюю женщину. За рулем машины был 20-летний молодой человек.

- Пешеход была госпитализирована, - уточнили в 1 отделе.

Сейчас устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает:

Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.

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