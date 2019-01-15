2019-01-15T07:44:53+03:00
Общество

Пропавшего в Казани болельщика хоккейной "Ижстали" нашли в Екатеринбурге

Он не вернулся домой после игры "Ижсталь" - "Барс"
Юлия ЛЕБЕДЕВА
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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Жителя Ижевска, пропавшего после игры "Ижсталь" - "Барс" в Казани, нашли живым. Об этом сообщает официальное сообщество ХК "Ижсталь" "ВКонтакте". Как стало известно "Комсомолке", мужчину обнаружили в Екатеринбурге.

Напомним, что мужчина пропал 13 дянваря, когда поехал на игру ХК "Ижсталь" и домой не вернулся. На игру его не пустили в силу определенных причин, после чего он ушел в неизвестном направлении.

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