Пропавшего в Казани болельщика хоккейной "Ижстали" нашли в Екатеринбурге
Жителя Ижевска, пропавшего после игры "Ижсталь" - "Барс" в Казани, нашли живым. Об этом сообщает официальное сообщество ХК "Ижсталь" "ВКонтакте". Как стало известно "Комсомолке", мужчину обнаружили в Екатеринбурге.
Напомним, что мужчина пропал 13 дянваря, когда поехал на игру ХК "Ижсталь" и домой не вернулся. На игру его не пустили в силу определенных причин, после чего он ушел в неизвестном направлении.
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