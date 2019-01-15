Под Ижевском 30 домов, школа, магазины и птицефабрика остались без воды
Во вторник, 15 января, несколько объектов и домов в Завьяловском районе Удмуртии остались без воды. По официальному сообщению, которое опубликовано на сайте администрации, из-за сложившейся ситуации с качеством воды производится плановая промывка сетей.
Под отключения попадают 30 жилых домов, центр развития ребенка, школа, магазины, птицефабрика Вараксино.
- На основании изложенного, жителям рекомендовано создать запас питьевой воды ориентировочно на трое суток! В качестве альтернативного водоснабжения будет установлена ёмкость для выдачи питьевой воды, - говорится в сообщении.
По примерным прогнозам, воду дадут после того, как получат удовлетворительные анализы, это 17-18 января.
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