Под Ижевском 30 домов, школа, магазины и птицефабрика остались без воды

СЕГОДНЯ 11:28 2019-01-15T12:52:01+03:00

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Во вторник, 15 января, несколько объектов и домов в Завьяловском районе Удмуртии остались без воды. По официальному сообщению, которое опубликовано на сайте администрации, из-за сложившейся ситуации с качеством воды производится плановая промывка сетей.

Под отключения попадают 30 жилых домов, центр развития ребенка, школа, магазины, птицефабрика Вараксино.

- На основании изложенного, жителям рекомендовано создать запас питьевой воды ориентировочно на трое суток! В качестве альтернативного водоснабжения будет установлена ёмкость для выдачи питьевой воды, - говорится в сообщении.

По примерным прогнозам, воду дадут после того, как получат удовлетворительные анализы, это 17-18 января.

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