У уроженки Ижевска Алины Загитовой новые коньки с золотым покрытием

СЕГОДНЯ 12:10 2019-01-15T12:55:17+03:00

В них она выступит на чемпионате Европы

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Канадская компания по производству экипировки Jackson Ultima Skates продлила контракт с уроженкой Ижевска Алиной Загитовой на предоставление обмундирования для фигурного катания. В частности, подготовили для нее специальные лезвия с анодированным золотым покрытием.

Как сообщили в компании изданию «БИЗНЕС Online», такие лезвия стоят 520 долларов (почти 35 тысяч рублей). К слову, это цена не только для Загитовой, но и для всех желающих их приобрести. Это связано с тем, что в основе алюминий, а не золото, которое редко используют для таких целей.

Фото: @jackson.ultima

Отметим, то саму обувь изготавливают в другой компании - Edea Skates. Там же шьют обувь многие признанные спортсмены в фигурном катании - Юдзуру Ханю, Алена Савченко, Патрик Чан и многие другие.

С новыми лезвиями Алина будет выступать уже на чемпионате Европы, который пройдет в Минске с 21 по 17 января. Короткую программу девушки представят в среду, 23 января (с 12.15 до 17.55 по местному времени), произвольную – 25 января (с 19.00 до 22.55 по местному времени).

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