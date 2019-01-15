Ижевск вошел в топ-5 городов, где жители больше всего довольны жизнью
Ижевск оказался в числе городов, где жители больше всего довольны жизнью. Такие данные приводит в своем исследовании Финансовый университет при Правительстве России, сообщает «Российская газета». Также в числе счастливчиков – Тюмень, Грозный, Махачкала и Краснодар. Очевидно, что чаще всего довольны своей жизнью те, кто является состоятельным и молодежь.
Отметим, что исследование проводилось в течение 2018 года в 78 городах страны, где население более 250 тысяч человек. В каждом городе было опрошено не менее тысячи жителей.
Напомним, что Ижевск неоднократно входил в те или иные рейтинги. Например, в ноябре 2018 года столица Удмуртии обосновалась на 24 строчке рейтинга городов с высоким качеством жизни населения (из 78). А также стал самым доступным городом в России для работающих студентов.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
У сети кофеен Ижевска Coffee Black новый владелец (продолжение).
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»