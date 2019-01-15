Ижевск вошел в топ-5 городов, где жители больше всего довольны жизнью

СЕГОДНЯ 09:45 2019-01-15T11:01:42+03:00

С таким же индексом счастья живут люди в Краснодаре

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Ижевск оказался в числе городов, где жители больше всего довольны жизнью. Такие данные приводит в своем исследовании Финансовый университет при Правительстве России, сообщает «Российская газета». Также в числе счастливчиков – Тюмень, Грозный, Махачкала и Краснодар. Очевидно, что чаще всего довольны своей жизнью те, кто является состоятельным и молодежь.

Отметим, что исследование проводилось в течение 2018 года в 78 городах страны, где население более 250 тысяч человек. В каждом городе было опрошено не менее тысячи жителей.

Напомним, что Ижевск неоднократно входил в те или иные рейтинги. Например, в ноябре 2018 года столица Удмуртии обосновалась на 24 строчке рейтинга городов с высоким качеством жизни населения (из 78). А также стал самым доступным городом в России для работающих студентов.

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