Тракторист из Удмуртии задержан за хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 06:27 2019-01-16T11:16:50+03:00

Теперь ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы

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В Ижевске был задержан ранее несудимый 24-летний житель с. Дебесы за незаконное хранение синтетического наркотика в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что наркотическое средство приобрел через сеть Интернет, закладку забрал недалеко от места задержания, - рассказали в ведомстве.

Уже возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит о 3 до 10 лет лишения свободы.

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