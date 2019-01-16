Тракторист из Удмуртии задержан за хранение наркотиков
В Ижевске был задержан ранее несудимый 24-летний житель с. Дебесы за незаконное хранение синтетического наркотика в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что наркотическое средство приобрел через сеть Интернет, закладку забрал недалеко от места задержания, - рассказали в ведомстве.
Уже возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит о 3 до 10 лет лишения свободы.
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