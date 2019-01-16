2019-01-16T11:16:50+03:00
Происшествия

Тракторист из Удмуртии задержан за хранение наркотиков

Теперь ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
Изменить размер текста:

В Ижевске был задержан ранее несудимый 24-летний житель с. Дебесы за незаконное хранение синтетического наркотика в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что наркотическое средство приобрел через сеть Интернет, закладку забрал недалеко от места задержания, - рассказали в ведомстве.

Уже возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит о 3 до 10 лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Продуктовый магазин в Ижевске временно закрыли из-за грубых санитарных нарушений

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Созвездие» открылся в Ижевске
Мужчине, который избил полицейского в Ижевске, вынесли приговор
В ближайшие сутки в Удмуртии ожидается усиление ветра
Врачу из Удмуртии вынесли приговор за приобретение и хранение наркотиков
В результате столкновения двух автомобилей в Удмуртии пострадала 15-летняя девочка
Пьяный водитель в Удмуртии пытался дать взятку инспектору ГИБДД
Машины, мешающие снегоуборочной технике в Ижевске, будут переставлять с помощью эвакуатора
Режим работы МФЦ в Удмуртии изменился
Водителей Удмуртии предупредили об ухудшении дорожных условий
Быков Алексей назначен на должность Удмуртского природоохранного межрайонного прокурора республики
В зоопарке Ижевска родились кролики
Двое подростков из Ижевска задержаны за трехкратную кражу
Проверка слуха: в Удмуртии продают «Волгу» Брежнева?
Девять культурных учреждений в Удмуртии планируют отремонтировать в 2019 году
Новый дорожный знак установят в Ижевске
В ДТП на трассе Можга - Ижевск погиб мужчина