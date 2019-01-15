Продуктовый магазин в Ижевске временно закрыли из-за грубых санитарных нарушений

СЕГОДНЯ 12:56 2019-01-15T12:56:07+03:00

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В Ижевске по решению суд продуктовый магазин закрыли из-за грубых санитарных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ноябре 2018 года в ведомство поступило две жалобы на магазин «Продукты». Товар был без даты изготовления, срока годности и даже без упаковки. Также в жалобах было отмечено, что в магазине были тараканы.

В ходе административного расследования магазина жалобы жителей частично подтвердились. По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении. Далее материалы дела были переданы в суд.

Решением суда от 28 декабря 2018 года магазин закрыли на 60 суток.

Также ведомство отмечает, что за 2018 год в Удмуртии за нарушения санитарно-эпидемических норм была приостановлена деятельность 21 предприятия сроком до 90 суток.

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