2019-01-16T11:18:04+03:00
Общество

Проверка слуха: в Удмуртии продают «Волгу» Брежнева?

Как утверждает продавец, ее можно приобрести за 800 тыс. рублей
Анастасия Волкова
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ФОТО: car.ruФОТО: car.ru
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В Интернете появилась информация, что в Сарапуле продается авомобиль «ГАЗ-21» 1966 года выпуска из личного гаража генсека СССР Леонида Брежнева.

Нам удалось дозвониться до человека, который опубликовал данное объявление. Как он объяснил, это был всего лишь маркетинговый ход.

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