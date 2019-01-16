Проверка слуха: в Удмуртии продают «Волгу» Брежнева?

СЕГОДНЯ 06:56 2019-01-16T11:18:04+03:00

Как утверждает продавец, ее можно приобрести за 800 тыс. рублей

Изменить размер текста: A A

В Интернете появилась информация, что в Сарапуле продается авомобиль «ГАЗ-21» 1966 года выпуска из личного гаража генсека СССР Леонида Брежнева.

Нам удалось дозвониться до человека, который опубликовал данное объявление. Как он объяснил, это был всего лишь маркетинговый ход.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Тракторист из Удмуртии задержан за хранение наркотиков

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».