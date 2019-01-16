Двое подростков из Ижевска задержаны за трехкратную кражу
За трехкратную кражу товаров из ячеек хранения в Ижевске задержаны два 15-летних подростка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Сначала подозреваемые похитили продукты питания, оставленные в ячейке хранения магазина по ул. Ворошилова, после – отправились в другой магазин и совершили аналогичную кражу. Спустя час, по ул. Автозаводской также из ячейки хранения подростки вытащили сумку. Ущерб составил 12 тыс. рублей.
- За совершенное преступление законодательством Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - добавили в ведомстве.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
В Удмуртии выставили на продажу «Волгу» Брежнева
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»