2019-01-16T11:19:25+03:00
Происшествия

Двое подростков из Ижевска задержаны за трехкратную кражу

Оба подозреваемых состоят на учете в полиции
Анастасия Волкова
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ФОТО: АРХИВФОТО: АРХИВ
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За трехкратную кражу товаров из ячеек хранения в Ижевске задержаны два 15-летних подростка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сначала подозреваемые похитили продукты питания, оставленные в ячейке хранения магазина по ул. Ворошилова, после – отправились в другой магазин и совершили аналогичную кражу. Спустя час, по ул. Автозаводской также из ячейки хранения подростки вытащили сумку. Ущерб составил 12 тыс. рублей.

- За совершенное преступление законодательством Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - добавили в ведомстве.

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