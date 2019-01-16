Быков Алексей назначен на должность Удмуртского природоохранного межрайонного прокурора республики

СЕГОДНЯ 08:46 2019-01-16T08:46:06+03:00

В органах прокуратуры он служит с 2000 года

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии назначили нового природоохранного межрайонного прокурора республики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

На должность назначили Быкова Алексея Юрьевича, он служит в органах прокуратуры с 2000 года. Работал следователем, старшим следователем прокуратуры Сарапульского района, заместителем прокурора в прокуратурах Сарапульского района, с октября замещал должность прокурора.

Алексей Юрьевич вступил в должность 15 января 2019 года.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Очевидцы сообщили, что в Удмуртии на трассе сгорела фура. На сайте можно посмотреть видео (подробнее).

Двое подростков из Ижевска задержаны за трехкратную кражу (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».