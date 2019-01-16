2019-01-16T08:46:06+03:00
Общество

Быков Алексей назначен на должность Удмуртского природоохранного межрайонного прокурора республики

В органах прокуратуры он служит с 2000 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Удмуртии назначили нового природоохранного межрайонного прокурора республики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

На должность назначили Быкова Алексея Юрьевича, он служит в органах прокуратуры с 2000 года. Работал следователем, старшим следователем прокуратуры Сарапульского района, заместителем прокурора в прокуратурах Сарапульского района, с октября замещал должность прокурора.

Алексей Юрьевич вступил в должность 15 января 2019 года.

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