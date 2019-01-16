Быков Алексей назначен на должность Удмуртского природоохранного межрайонного прокурора республики
В Удмуртии назначили нового природоохранного межрайонного прокурора республики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
На должность назначили Быкова Алексея Юрьевича, он служит в органах прокуратуры с 2000 года. Работал следователем, старшим следователем прокуратуры Сарапульского района, заместителем прокурора в прокуратурах Сарапульского района, с октября замещал должность прокурора.
Алексей Юрьевич вступил в должность 15 января 2019 года.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Очевидцы сообщили, что в Удмуртии на трассе сгорела фура. На сайте можно посмотреть видео (подробнее).
Двое подростков из Ижевска задержаны за трехкратную кражу (подробнее).
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»