2019-01-16T15:15:00+03:00
Происшествия

Экс-председателя общественной палаты Ижевска подозревают в легализации 1,5 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «легализация (отмывание) денежных средств»
Ирина БУРЦЕВА
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В Ижевске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Финансовая компания «ГИД» 61-летней женщины. По данным «Комсомольской правды», речь идет об экс-председателе общественной палаты города Людмиле Гуляшиновой.

Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, подозреваемая с 2017 года по сентябрь 2018 года в качестве директора коммерческой организации заключала договоры займов и продажи векселей. При этом похитила деньги вкладчиков в особо крупном размере.

- В ходе расследования уголовного дела установлено, что в январе 2017 года подозреваемая, используя часть похищенных денежных средств, приобрела а/м «Ниссан-Мурано» стоимостью 1,8 миллиона руб., который внесла в качестве вклада в уставной капитал одной из организаций. В сентябре 2018 года подозреваемая вышла из состава данной организации, получив в качестве оплаты доли денежные средства на сумму 1,5 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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В Ижевске вкладчики не могут получить выплаты от компании экс-председателя Общественной палаты. Офис финансовой компании «Гид» закрыт, телефоны не отвечают (продолжение).

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