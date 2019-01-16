После эфира на радио «Комсомольская Правда» в Ижевске почистили скейт-парк

СЕГОДНЯ 15:48 2019-01-16T15:49:48+03:00

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После эфира на радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+) с участием первого вице-премьера правительства Удмуртии Александра Свинина, неравнодушные жители вышли на уборку скейт-парка. Напомним, его открыли буквально в октябре 2018 года, а зимой территорию полностью засыпало снегом. Жители рассказывали, что посещать площадку стало невозможно.

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За лопаты взялся директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин со своей командой. В среду, 16 января, они отчистили площадку.

- Решили помочь Ледовому Дворцу справиться с ситуацией, поддержали их. Но, поймите, не так ведь важно, на чьем балансе он находится. Мне кажется, что мы все делаем одно дело, - сообщил Сергей Буторин.

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По его словам, регламент площадки не подразумевает ее использование зимой. Есть в конструкции элементы, которые при низких температурах становятся хрупкими.

- Некоторые даже на коньках там ходят! Кроме того, дорожки сделаны из полимерного бетона, который становится очень скользким на холоде и даже сложно устоять. При таком обращении, этот проект (скейт-парк – Прим.ред.), который один из лучших в России, мы можем потерять за короткое время, - сообщил Сергей Буторин.

Сейчас площадка числится за Ледовым Дворцом, но уже на стадии подготовки документы о переводе ее на баланс «Парков Ижевска». Полностью он должен перейти под управление организации до начала лета.