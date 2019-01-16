В Удмуртии прохожий развратил 18-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 16:04 2019-01-16T16:04:37+03:00

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В Завьяловском районе Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту нападения на 18-летнюю девушку. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по республике, в новогодние праздники на СНТ «Источник» 43-летний ранее судимый мужчина встретил незнакомку, которая шла к своим родителям.

- Злоумышленник напал на девушку, ударил ее несколько раз по голове, высказал угрозу убийством и совершил насильственные действия сексуального характера. Девушке удалось вырваться, после чего она увидела бухгалтера СНТ, которому сообщила о случившемся, - сообщили в пресс-службе.

Мужчина, который раньше работал полицейским, сам смог задержать преступника и передать его в отдел. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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