2019-01-16T16:04:37+03:00
Происшествия

В Удмуртии прохожий развратил 18-летнюю девушку

Подозреваемого удалось схватить одному из жителей СНТ
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: www.linctiboxti.ucoz.deФото: www.linctiboxti.ucoz.de
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В Завьяловском районе Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту нападения на 18-летнюю девушку. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по республике, в новогодние праздники на СНТ «Источник» 43-летний ранее судимый мужчина встретил незнакомку, которая шла к своим родителям.

- Злоумышленник напал на девушку, ударил ее несколько раз по голове, высказал угрозу убийством и совершил насильственные действия сексуального характера. Девушке удалось вырваться, после чего она увидела бухгалтера СНТ, которому сообщила о случившемся, - сообщили в пресс-службе.

Мужчина, который раньше работал полицейским, сам смог задержать преступника и передать его в отдел. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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