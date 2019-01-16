«Проводил целительные сеансы»: В Удмуртии вынесли приговор бывшему педагогу, который домогался до четырех детей

СЕГОДНЯ 16:50 2019-01-16T16:50:05+03:00

Вину свою он так и не признал

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В Удмуртии вынесли приговор бывшему педагогу одной из школ Глазова. Суд признал его виновным в совершении развратных действий по отношению к четырем ученикам. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, он совершал противоправные действия с октября 2014 года по январь 2015 года.

Подсудимый так и не признал свою вину. Говорил, что является «действующим практиком народной медицины», а по воле профессии, обязан был следить за безопасностью здоровья и жизни детей, оказывать им медицинскую помощь.

- Некоторым потерпевшим он таким образом проводил диагностику состояния здоровья, одному из воспитанников оказывал экстренную помощь путем проведения «целительного сеанса», - сообщает пресс-служба.

Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, на протяжении шести лет ему нельзя будет заниматься педагогической деятельностью. Кстати, из школы его уволили.

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