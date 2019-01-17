Обновление Центральной площади Ижевска завершат к сентябрю 2019 года

СЕГОДНЯ 06:29 2019-01-17T06:29:56+03:00

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Обновление Центральной площади Ижевска завершат к 19 сентября 2019 года, когда страна будет встречать День оружейника. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Twitter.

- Проект «Благоустройство центральной площади Ижевска» будет завершен ко дню оружейника — с этой темы начал встречу с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым,— написал Александр Бречалов.

Напомним, что на данный момент стройка заморожена. Как только на улице будет устойчивая плюсовая температура, вновь примутся за работу. Также сообщали, что сейчас закончены работы по коммуникациям, подготавливается территория под мощение.

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