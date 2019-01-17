Власти Ижевска проверили, как здания города приводят в единый вид

СЕГОДНЯ 07:30 2019-01-17T07:30:47+03:00

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В среду, 16 января, по центральной части Ижевска прошел рейд из представителей городской администрации, которые проверили соблюдение предпринимателями правил дизайн-кода. Напомним, он предусматривает единый стиль в вывесках и информационных табличек.

Как сообщает пресс-служба города, участники прошли от перекрестка улиц Советская-Пушкинская до улицы Карла Маркса.

- Во время пути они фиксировали выявленные нарушения. Например, недопустимо размещение информационных конструкций выше уровня второго этажа, баннеров на перилах, в оконных проемах. Информационные конструкции не должны содержать элементов рекламы, соответствовать цветовой гамме, размерам, утвержденным дизайн-кодом. Запрещено использование на фасадах зданий конструкций с меняющимся изображением и т.д. Кроме того, в центральной части города информационные вывески не должны быть выполнены отдельными буквами и знаками, не допускается плоских изображений, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что действуют штрафы за нарушение предусмотренных правил. Уже к административной ответственности привлечены два лица, еще 16 приглашены на составление протокола.

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Как в Ижевске внедряется «дизайн-код» и кто будет платить за обновление фасадов? Первый этап по внедрению новых правил должен был закончиться до 30 июля.