Жительница Удмуртии два раза сообщала о ложном минировании школ

СЕГОДНЯ 09:13 2019-01-17T09:13:04+03:00

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В Удмуртии в суд направили уголовное дело в отношении женщины, которая дважды сообщала о ложном минировании школ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- В сентябре 2017 года женщина составила письмо о ложном минировании одной из школы города Воткинск и направила его директору учреждения, в ту же школу она направляла письма 25 декабря 2017 года и 30 января 2018 года. Аналогичное письмо она отправила директору еще одной школы 14 марта 2018 года, - сообщает ведомство.

В результате было нарушено нормальное функционирование школ, на ложное сообщение выехали правоохранительные органы, которым был причинен материальный ущерб на сумму восемь тысяч рублей.

К тому же женщина не признала свою вину и причастность к содеянному отрицает. Но ее вину доказывают показания свидетелей, заключения экспертов и материалы дела. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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