В Ижевске неизвестные подожгли автомобиль BMW на улице 40 лет Победы

СЕГОДНЯ 10:10 2019-01-17T12:51:55+03:00

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В Ижевске трое неизвестных подожгли автомобиль BMW на улице 40 лет Победы. Факт возгорания подтвердили в пресс-службе УМВД России по г. Ижевску, добавили, что сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога»).

На видео можно разглядеть, что автомобиль был припаркован около шлагбаума. И, судя по словам местных, водитель там паркуется постоянно. Возможно, кому-то это не нравилось и решили таким образом отомстить. Личности подозреваемых устанавливаются.

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