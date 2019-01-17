2019-01-17T13:07:30+03:00
Происшествия

В Ижевске четверо школьников и студент поймали преступника

Не так давно ребят наградили
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по г. ИжевскуФото: пресс-служба УМВД России по г. Ижевску
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В Ижевске четырем школьникам и студенту колледжа вручили благодарственные письма в отделе полиции. Ребята смогли самостоятельно поймать преступника. Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу, это произошло еще в августе 2018 года. Тогда компания детей каталась на велосипеде во дворах домов по улице Клубная, как неожиданно к ним подошел незнакомец.

- Мы стояли с друзьями разговаривали, - рассказывает Данил, ученик 85 ижевской школы. – Мой велосипед лежал рядом. Я хотел его поднять, но не успел.

Незнакомец подобрал с земли велосипед и уехал на нем. Благо, ребята быстро сориентировались. Часть из них побежала за преступником, кто-то – рассказывать взрослым о случившемся. По пути школьникам встретился аттракцион «Батут», они решили просить помощи у его оператора – студента колледжа Максима Астафьева.

- Мальчики подбежали, рассказали, что несколько минут назад мужчина похитил у друга велосипед, - рассказывает Максим. – Показали, какой именно мужчина.

Максиму удалось остановить злоумышленника и не дать ему сбежать.

- Он его задержал, а я быстро на велосипеде съездил до сотрудников полиции, они как раз были на месте, где похитили велосипед, - рассказал Матвей, ученик 45 лицея. – Сказал им, что преступник здесь неподалеку, что его остановил мужчина.

Злоумышленником оказался 18-летний ижевчанин, который еще и причастен к краже в магазине. Возбуждено уголовное дело по покушению на грабеж.

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