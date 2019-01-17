Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын победил в гонке на этапе Кубка IBU

СЕГОДНЯ 15:21 2019-01-17T15:53:12+03:00

Он показал себя лучше всех в индивидуальной гонке на 15 километров

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В немецком городе Арбер проходит пятый этап Кубка IBU. В индивидуальной гонке на 15 километров среди мужчин лучшим оказался биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын!

Как сообщается в группе Центра спортивной подготовки Удмуртии, он преодолел дистанцию за 38 минут 36,8 секунд. На втором месте представитель Германии Лукас Фратцшер (+1:11.7). Третье у француза Аристида Бега (+1:49.2).

К слову, Александр оказался единственным среди первых пятидесяти спортсменов, кому удалось закрыть все мишени. Победа в индивидуальной гонке позволила ему подняться на третье место в общем зачете кубка. Второе и четвертое места занимают соответственно Сергей Корастылев и Антон Бабиков.

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