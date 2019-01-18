«Ты самая лучшая в мире!»: Маленькие фигуристы из Ижевска записали видео в поддержку Загитовой

СЕГОДНЯ 13:31 2019-01-18T14:29:49+03:00

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Юные фигуристы из Ижевска сняли видеопослание для олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которой предстоит выступать на чемпионате Европы по фигурному катанию. Маленькие воспитанники первого тренера Загитовой Натальи Антипиной пожелали победы для девушки.

- Дорогая Алина! Мы тебя очень любим и хотим, чтобы ты побеждала, - говорят дети.

Напомним, что соревнования пройдут с 21 по 27 января в Минске. Уроженка Ижевска покажет короткую программу в среду, 23 января. Произвольную – 25 января.

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