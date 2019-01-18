2019-01-18T14:11:58+03:00
Общество

Как в Ижевске будут бороться со снегом в межквартальных проездах?

Помогать дорожникам будут сотрудники ГИБДД
Мария Хафизова
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Фото: Мария ХафизоваФото: Мария Хафизова
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Если ситуацией на крупных городских магистралях ижевчане более менее довольны, то история с межквартальными проездами неутешительная. Технике туда зайти сложно не только из-за узости дороги, но и из-за припаркованных автомобилей.

Как отметил главный инженер «Службы благоустройства и дорожного хозяйства» Фирдаус Харисов, на ряде улиц будут устанавливать временные дорожные знаки, которые будут запрещать парковку там на время очисти. Такие графики должны быть опубликованы за 20 суток до уборки.

Если автомобилист не уберет свой автомобиль с участка, где выставлены знаки, то его автомобиль могу отправить на штрафстоянку. Если же знака нет, то автомобилиста просто попросят переставить автомобиль.

– Подрядная организация совершает звонок в дежурную часть, которая выделяет экипаж для работы с собственниками автомобилей в ночное время. Сотрудники ГИБДД согласно регистрационному номеру находят собственника и просят его переставить автомобиль, – рассказывает главный инженер «Службы благоустройства и дорожного хозяйства» Фирдаус Харисов. – Обычно собственник в течение 5 минут переставляет автомобиль, но бывают такие случаи, когда человек уехал на отдых, например. В таких случаях подрядная организация нанимает за свой счет эвакуатор и с помощью него просто переставляет автомобиль на другое место, где он не мешает.

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