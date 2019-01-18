2019-01-18T12:02:31+03:00
Общество

В крещенскую ночь в Удмуртии ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с

Также пройдет небольшой снег
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии в крещенскую ночь ожидается сильный пронизывающий ветер с порывами до 18 м/с. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

Над республикой проходит высотная фронтальная зона – сильные ветра и большая энергия в атмосфере. 18 января, в пятницу, температура воздуха будет -3…-5 градусов, небольшой снег днём, временами мокрый снег. Слабая метель и гололед. На дорогах снежные заносы, накат.

19 января, в субботу, температура днем -3…-2 градуса, ночью -7…-3 градуса, небольшой снег, ветер 9-14 м/с.

20 января, в воскресенье, температура днем -10 градусов, ночью -11 градусов, небольшой снег.

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