В Ижевске поезда из Москвы будут встречать под новый «плейлист»

СЕГОДНЯ 11:11 2019-01-19T11:11:30+03:00

Раньше на вокзале играл гимн Удмуртии, произведение Чайковского и «Прощание славянки»

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На железнодорожном вокзале Ижевска могут изменить «плейлист». В частности, речь идет о музыкальных композициях, которые включают во время прибытия поездов из Москвы. Напомним, что раньше включали гимн Удмуртии, отрывок из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского и «Прощание славянки».

Как сообщила пресс-секретарь Ижевского региона ГЖД Марита Голицына порталу ИА «Удмуртия», в связи с тем, что в 2019 году много юбилейных дат, композиции будут пересматривать.

- Это не только Год театра, но и столетие строительства Казанбургской (Казань-Екатеринбург, - Прим. ред.) железной дороги, юбилей Калашникова, - сообщила Марита Голицына.

В течение января пройдут работы в этом направлении и уже с февраля мы сможем услышать новые композиции.

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