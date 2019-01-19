2019-01-19T12:13:49+03:00
Общество

Жители Ижевска смогут увидеть «кровавую» луну

При условии, что небо будет чистое
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Валентин КустовФото: Валентин Кустов
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В понедельник, 21 января, жители Ижевска смогут увидеть лунное затмение, во время которого естественный спутник земли окрашивается в красновато-оранжевые тона. Судя по сервису «Time and Date», начнется затмение в 6.36 по местному времени. Полное затмение, когда луна станет «кровавой», ожидается в 8.41 утра (максимум – 8.49). Завершится явление в 11.48.

Отметим, что лучше всего затмение будет наблюдать за городом и при условии безоблачной погоды. По примерным прогнозам, 21 января в Ижевске будет небольшой снег.

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