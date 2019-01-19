В Ижевске «Безопасный дом» помог задержать вора
Камеры видеонаблюдения зафиксировали злоумышленника [видео]
Фото: скриншот видео
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В Ижевске на ул.Тверской программа «Безопасный дом» помогла в установлении личности преступника. Об этом сообщил участковый Ленинской района.
Как стало известно, в новогоднюю ночь мужчина в состоянии алкогольного опьянения украл аккумулятор автомобиля. На утро хозяин обнаружил неприятный сюрприз и обратился в полицию. Личность преступника была установлена благодаря камерам системы «Безопасный дом».
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В Ижевске «Безопасный дом» помог задержать вора.Видео: «Безопасный дом»
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