Сужение дорог и заснеженные переходы: какие проблемы нашли чиновники при объезде Ижевска

СЕГОДНЯ 14:26 2019-01-19T14:26:36+03:00

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Целая комиссия, в составе депутатов, представителей администрации и ОНФ, общественников, вышла в Индустриальный район Ижевска, чтобы проверить зимнее содержание дорог. Как сообщает пресс-служба города, на улице Тимирязева, например, нашли сужение проезжей части.

- Сейчас здесь сложно разъехаться двум машинам, от горожан поступают жалобы на этот участок, - сказал депутат городской думы Борис Ломаев.

Подрядной организации направили требования о расчистке дороги.

Еще заметили, что один из перекрестков улицы Репина не убран от снега.

Фото: пресс-служба Ижевска

- К подрядчику будут применены соответствующие санкции, в соответствии с условиями муниципального контракта. Створ пешеходного перехода должен быть очищен в течение 4 часов после образования отвала, - сообщил начальник отдела по надзору за содержанием объектов Службы благоустройства и дорожного хозяйства Роман Стерхов.

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