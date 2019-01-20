В соцсетях появилась информация о хлопке неизвестного происхождения на улице Союзная в Ижевске
20 января, в воскресенье, пользователи «ВКонтакте» сообщили, что слышали хлопок неизвестного происхождения на улице Союзная в Ижевске.
- Сейчас на улице союзная был хлопок я даже подпрыгнул. Если бы это был салют или петарда у меня бы квартира не тряслась, а тут какая-то вибрация. Кто знает, что это могло быть? – задал вопрос один из предполагаемых очевидцев.
Мнения людей разделились. Но получить официальную информацию о том, что же все-таки потревожило жителей города, не удалось.
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