В соцсетях появилась информация о хлопке неизвестного происхождения на улице Союзная в Ижевске

СЕГОДНЯ 12:33 2019-01-20T12:47:54+03:00

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20 января, в воскресенье, пользователи «ВКонтакте» сообщили, что слышали хлопок неизвестного происхождения на улице Союзная в Ижевске.

- Сейчас на улице союзная был хлопок я даже подпрыгнул. Если бы это был салют или петарда у меня бы квартира не тряслась, а тут какая-то вибрация. Кто знает, что это могло быть? – задал вопрос один из предполагаемых очевидцев.

Мнения людей разделились. Но получить официальную информацию о том, что же все-таки потревожило жителей города, не удалось.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

На улице Воткинское шоссе в Ижевске произошла авария (подробнее).