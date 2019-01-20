Некоторые телеканалы отключат на два дня в Ижевске
В Ижевске планируется на два дня отключить некоторые теле- и радиоканалы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
21 и 22 января не будут вещать: НТВ, «Россия 24», ГТРК «Удмуртия», «Радио «Вера», «Детское радио», «Радио Energy», «Comedy радио», «Радио «Звезда».
Отключение связано с проведением монтажных работ и внеплановым отключением передающего оборудования. Планируется, что вещание отключат с 09:00 до 15:00, но все зависит от погодных условий.
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